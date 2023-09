Exposition « Eaux de Crau » Atelier des Patrimoines Istres, 17 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Exposition sur la plaine de la Crau où l’eau modèle les paysages et la vie humaine et animale réalisée par la Division du Patrimoine Culturel.

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Atelier des Patrimoines Boulevard Paul Painlevé

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition on the Crau plain, where water shapes landscapes and human and animal life, produced by the Cultural Heritage Division

Exposición sobre la llanura de Crau, donde el agua moldea los paisajes y la vida humana y animal, producida por la División del Patrimonio Cultural

Ausstellung über die Crau-Ebene, in der das Wasser die Landschaft und das Leben von Mensch und Tier prägt, erstellt von der Abteilung für Kulturerbe

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Istres