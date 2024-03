Atelier des parents « Les mots qui font grandir » Espace Jeunes Sombernon, samedi 16 mars 2024.

Atelier des parents « Les mots qui font grandir » Espace Jeunes Sombernon Côte-d’Or

L’atelier Les mots qui font grandir propose aux parents d’enfants de moins de 6 ans des clés de communication pratiques, accessibles et concrètes.

L’association FAMILLES RURALES , avec Patricia GUYENOT, les met en place à tarif réduit, 40€ les 4 séances,

les samedis 16, 23, 30 mars et 13 avril 2024 de 9h30 à 12h30 à SOMBERNON.

Cette nouvelle façon de communiquer permet aussi à vos enfants d’apprendre à reconnaître et verbaliser leurs émotions, de renforcer une image positive d’eux-mêmes, d’acquérir plus d’autonomie et de responsabilité, sans oublier de poser un cadre nécessaire et sécurisant.

Au cours de ces ateliers, le développement de l’enfant vous est expliqué de façon simple et innovante, et vous comprenez davantage les réactions de vos enfants.

Par le biais d’exercices et de jeux, vous découvrirez de nouvelles techniques de communication.

Chaque séance est un moment d’échanges, de partage d’expérience, de réconfort, sans jugement, sans critique.

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées, ou posez vos questions

– au 06 21 50 30 79

– ou à contact@afr-sombernon.fr

– ou via notre formulaire de contact en ligne.

Plus d’informations dans l’affiche jointe mais aussi sur

https://www.afr-sombernon.fr/communication-bienveillante

https://apcomm.fr/ateliers-parentalite/

ATTENTION

– une seule session est programmée en 2024

– en cas d’indisponibilités sur une des 4 dates, merci de nous contacter.

N’hésitez pas à diffuser l’information aux jeunes parents de votre entourage ou même à leur offrir ! 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Espace Jeunes 1 Place Bénigne Fournier

Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@afr-sombernon.fr

