Atelier des parents : Education bienveillante aux Amandiers

Atelier des parents : Education bienveillante aux Amandiers, 13 avril 2023, . , , Atelier des parents : Education bienveillante aux Amandiers

2023-04-13 19:00:00 – 2023-04-13 21:00:00 . Cet atelier est destiné aux parents et aux adultes qui désirent améliorer leur mode de communication avec les enfants. Outils à la fois concrets, pratiques et efficaces au quotidien. – Gérer les sentiments négatifs de l’enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère

– Susciter chez l’enfant le désir de coopérer

– Mettre des limites fermes tout en conservant un climat bienveillant

– Éviter le recours à la punition

– Favoriser l’image positive de l’enfant

– Résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère sereine. Bonus : Supplément Ado. Pour les adultes

Nombre de places limité. Inscription obligatoire.

Durée 2h

Tarif : 20€

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504

A très bientôt !

Jessica Cet atelier est destiné aux parents et aux adultes qui désirent améliorer leur mode de communication avec les enfants. Outils à la fois concrets, pratiques et efficaces au quotidien. – Gérer les sentiments négatifs de l’enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère

– Susciter chez l’enfant le désir de coopérer

– Mettre des limites fermes tout en conservant un climat bienveillant

– Éviter le recours à la punition

– Favoriser l’image positive de l’enfant

– Résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère sereine. Bonus : Supplément Ado. Pour les adultes

Nombre de places limité. Inscription obligatoire.

Durée 2h

Tarif : 20€

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504

A très bientôt !

Jessica dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville