Ecole sainte Philomène, le mardi 6 avril à 16:30

Inspirée des « chantiers-éducation », une rencontre de parents de l’école Ste Philomène de Montluçon autour de la question des écrans. 1h30 pour partager des expériences, des doutes, des trucs. Garderie gratuite.

Entrée libre, parents de l’école ou pas.

Les écrans dans notre éducation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-06T16:30:00 2021-04-06T18:00:00

