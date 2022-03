Atelier – Des outils pour mieux gérer son stress Houtaud, 9 avril 2022, Houtaud.

Atelier – Des outils pour mieux gérer son stress La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 17:00:00 La Tantative 8c rue de la Grande Oie

Houtaud Doubs Houtaud

EUR 70 70 Proposé par l’Associataion la tAntative.

Isabelle Merlan, praticienne et formatrice en aromathérapie vous proposera de soutils concrets pour avoir un souffle plus libre grâce à l’approche Pneumacorps, un voyage olfactif pour vous relier à vos sensations physiques, vos émotions, et amener de la détente. Vous créerez un mélange apaisant d’huiles essentielles pour vous aider dans votre quotidien.

isabelle.aroma@gmail.com https://www.isaaroma.com/

Proposé par l’Associataion la tAntative.

Isabelle Merlan, praticienne et formatrice en aromathérapie vous proposera de soutils concrets pour avoir un souffle plus libre grâce à l’approche Pneumacorps, un voyage olfactif pour vous relier à vos sensations physiques, vos émotions, et amener de la détente. Vous créerez un mélange apaisant d’huiles essentielles pour vous aider dans votre quotidien.

La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

dernière mise à jour : 2022-03-03 par