Atelier des OEuvriers de l’Art Royal Atelier des Œuvriers de l’Art Royal Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Atelier des OEuvriers de l’Art Royal 16 et 17 septembre Atelier des Œuvriers de l’Art Royal

David Poiron est artisan d’art en maçonnerie du patrimoine bâti, tailleur de pierre et éco-bâtisseur. Il utilise la chaux et le chanvre en travaillant avec des outils manuels. Il ouvre les portes de son atelier pour partager ses savoirs et savoir-faire autour du bâti ancien.

– Atelier de démonstration de taille de pierre

– Tracé géométrique

– Explication du métier de maçon et du patrimoine

Atelier des Œuvriers de l’Art Royal 3 et 5 rue des Lignes, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://www.atelier-artroyal.fr/ David Poiron est artisan d’art en maçonnerie du patrimoine bâti, tailleur de pierre et éco-bâtisseur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Sabine de Freitas