Atelier "Des œufs sous les tropiques !" (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical Paris

Paris

Atelier “Des œufs sous les tropiques !” (3-5 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical, 26 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 07 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 05 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le mardi 03 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 30 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 28 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le mardi 26 avril 2022

de 10h30 à 11h30

C’est bien connu, la majorité des poissons pondent des œufs pour se reproduire. Mais dans ce grand monde aquatique, parsemé de prédateurs, il n’est pas toujours facile de les protéger. Après un temps d’observation dans l’Aquarium, les jeunes apprentis confectionneront leur propre poisson rempli … de petits œufs ! Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical 293 Av. Daumesnil Paris 75012 Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2022-03/des-oeufs-sous-les-tropiques?utm_source=siteaqua&utm_medium=quefaireaparis&utm_campaign=ateliersmarsjuin&utm_id=ref.oeufstropiques Enfants;Expo

