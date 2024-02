Atelier des matinettes Médiathèque de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte, samedi 23 mars 2024.

Atelier des matinettes Médiathèque de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte Eure

Un atelier pour les tout-petits et leurs parents

Pour fêter l’arrivée du printemps, Cécile et Agnès proposent aux enfants de 2 à 5 ans un atelier pour patouiller, découvrir et créer ! Pour les tout-petits et leurs parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 11:00:00

Médiathèque de Vexin-sur-Epte 8 bis Rue de la Mare

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie latornatheque@gmail.com

