Atelier Des masques et vous Alba-la-Romaine, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Alba-la-Romaine. Atelier Des masques et vous 2021-07-08 14:30:00 – 2021-07-08 16:00:00 MuséAl 99 Route de VIviers

Alba-la-Romaine Ardêche Alba-la-Romaine EUR 2.5 6 Réalise un masque, à partir des expressions de ton visage. Tu pourras découvrir les masques des personnages du théâtre romain et comparer avec les masques des super-héros que tu connais.

À partir de 4 ans museal@ardeche.fr +33 4 75 52 45 15 https://museal.ardeche.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-06 par OTI Sud Ardèche Rhône et Villages (+ Cruas)

Alba-la-Romaine Adresse MuséAl 99 Route de VIviers Ville Alba-la-Romaine