SAMEDI 11 MARS

FORTERESSE MEDIEVALE DE LA MADELEINE du X eme S. en vallée de Chevreuse. Visite guidée par Thierry ou Fred

Rendez-vous 13h00 avec Thierry à la station Denfert-Rochereau, départ à 13h15 pour Chevreuse (78)

Belle randonnée de 3h sur les pas de Jean Racine avec la visite de

– Forteresse du château de La Madeleine, cette forteresse médiévale datant du X eme siécle, par sa position géographique dominant l’ensemble de la vallée, elle offre un point de vue panoramique qu’elle surplombe. Nous redescendrons par l’autre versant qu’est le chemin Jean Racine pour arriver dans la vieille ville avec la visite de

– l’église St Martin, construite au XIIIème siècle, en pierre meulière de la région, elle a été plusieurs fois remaniée, le dernier remaniement datant du début des années 50 sous l’égide du Père LASSUS. La porte ouest, de facture gothique, proviendrait de l’Abbaye de Port-Royal-des-Champs qui fut pillée par les curés alentours lorsque le roi soleil déclinant décida de la raser en 1712, ensuite nous poursuivrons notre périple pour faire escale à,

Ferme de Coubertin pour les amateurs de produits fermier bio vous pourrez faire votre marché. – Notre pot de l’amitié se fera vers 17h face à la gare

DIMANCHE 26 MARS

ATELIER DES LUMIÈRES + balade découverte vers le port de la Bastille

Rendez-vous avec Fred ou Thierry à 13h30 métro Voltaire départ 13h45 pour l’atelier des lumières

La fonderie du Chemin-Vert fut créée en 1835 par les frères Plichon, Jacques François Alexandre et Hilaire Pierre, pour répondre aux besoins de la marine et du chemin de fer pour des pièces en fonte de grande qualité. La fonderie fut redécouverte par Bruno Monnier, président de Culturespaces, qui a l’idée de créer à Paris un centre d’art numérique.

Après d’importants travaux, l’Atelier des Lumières ouvre ses portes au public.

VISITE LIBRE AVEC EXPOSITIONS IMMERSIVES

Situé entre Bastille et Nation, l’Atelier des Lumières propose des expositions immersives monumentales. Avec 140 vidéo projecteurs et une sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia unique en son genre épouse 3 300 m2 de surfaces, du sol au plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 10 mètres. 3 expositions immersives sont présentées en continu dans 2 espaces : la Halle et le Studio. Tarif : 16 € Durée : 1h30.

DIMANCHE 2 AVRIL

LE CHATEAU D’ECOUEN dit LE MUSEE DE LA RENAISSAN et l’église Saint-Acceul XV eme S.

Visite guidée par Thierry ou Laurent

Rendez vous a 13h avec Thierry a la gare du nord départ à 13h15 pour Ecouen (95)

Le château d’Écouen est un château du XVIe siècle, situé dans le Val-d’Oise, qui abrite depuis 1977 le musée national de la Renaissance. L’édifice appartient à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.. Des générations d’artistes célèbres se sont succédé au fil des siècles pour faire du château d’Écouen un imposant monument : l’architecte Jean Bullant, le sculpteur Jean Goujon, le potier et émailleur Bernard Palissy, le céramiste Masseot Abaquesne, l’architecte Jules Hardouin-Mansart. Il expose aujourd’hui les collections françaises de l’époque de la Renaissance dans tous les domaines artistiques : tapisseries, armes, sculptures, vitraux, céramiques, mobiliers, orfèvreries, peintures…

En France, il s’agit de l’unique musée entièrement consacré à la Renaissance. Retour par la forêt, nous prendrons notre verre de l’amitié en centre ville.

DIMANCHE 16 AVRIL

LA FERME URBAINE PTE DE VERSAILLES

Rendez-vous à 13h15 avec Thierry ou Laurent métro Pte de Versailles départ 13h25

La visite découverte de la ferme urbaine au Belvédère qui surplombe nos cultures. Présentation de Nature Urbaine, suivi d’une immersion dans nos carrés parisiens, puis d’une introduction à l’histoire de l’agriculture urbaine. Ensuite, les participants découvrent les différentes techniques utilisées : aéroponie et hydroponie ainsi que les valeurs qui nous inspirent : production et alimentation responsables, saisonnalité, circuits courts, qualité gustative et impact carbone minime.

Conditions : La visite se déroule en extérieur, nous dépendons des conditions météo, merci de prendre vos précautions. Merci d’arriver 10 min avant afin de commencer la visite à l’heure. Durée : 1h30 Tarif : 15 €

DIMANCHE 30 AVRIL

LA BOUCLE DE LA MARNE (94)

Une vraie randonné pédestre pleine nature guidée par Laurent

ou Thierry Rendez-vous avec Thierry à 13h à la station Auber, départ 13h15 pour une belle rando de 3h15 de marche sur la boucle de la Marne, entre Champigny S/M (94) et Neuilly Plaisance (93) Cette belle rando vous permettra de découvrir en bordure de la Marne en pleine nature, ragondins, loutres, colverts, cygnes, hérons cendrés, etc ..Nous verrons;

Le port de plaisance de Nogent

Le fameux bal de chez Gégène

Le cabaret la Goulue

Prévoir vos appareils photos. Nous prendrons notre pot de l’amitié vers 17h a

Neuilly Plaisance

