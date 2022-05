Atelier des Kids – Bombes de graines ! Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Champlitte Catégories d’évènement: Champlitte

Haute-Saône

Atelier des Kids – Bombes de graines !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Comme Gilles Clément, faites pousser la nature dans la rue ! Lancer des bombes de graines c’est rigolo mais c’est surtout très utile pour contribuer au développement de la biodiversité ! Après une courte découverte du jardin pédagogique du musée des Arts & Techniques, fabriquez des bombes de graines avant de les faire exploser sur votre chemin.

Sur inscription. Gratuit.

Lutter contre le réchauffement climatique, ça peut aussi être ludique ! Avec les enfants, concevez des bombes de graines avant de faire pousser la nature dans la rue ! Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Rue des Lavières, 70600 Champlitte Champlitte Champlitte Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T14:45:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:45:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T14:45:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T16:45:00

