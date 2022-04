Atelier des Kids – Attrape-rêves Musée départemental de la montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert

Haute-Saône

Nuit des musées

Atelier des Kids – Attrape-rêves Musée départemental de la montagne, 14 mai 2022 19:00, Haut-du-Them-Château-Lambert. Nuit des musées Atelier des Kids – Attrape-rêves Musée départemental de la montagne Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Pour éviter que tes nuits ne soient peuplées de mauvais rêves, rejoins-nous pour fabriquer ton propre attrape-rêves !

Pour éviter que tes nuits ne soient peuplées de mauvais rêves, rejoins-nous pour fabriquer ton propre attrape-rêves ! Originaire d’Amérique du Nord, cet objet était autrefois utilisé pour capter les songes envoyés par les esprits dans le but de brûler toutes les mauvaises images. http://musees.www.cg70.fr Free entry Saturday 14 May, 19:00 Para evitar que tus noches estén llenas de malos sueños, ¡únete a nosotros para hacer tu propio atrapasueños! Originario de América del Norte, este objeto fue utilizado para captar los sueños enviados por los espíritus con el fin de quemar todas las imágenes malas. Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00 Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Bourgogne-Franche-Comté

Détails Heure : 19:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert, Haute-Saône, Nuit des musées Autres Lieu Musée départemental de la montagne Adresse Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville Haut-du-Them-Château-Lambert

Musée départemental de la montagne Haut-du-Them-Château-Lambert https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haut-du-them-chateau-lambert/

Atelier des Kids – Attrape-rêves Musée départemental de la montagne 2022-05-14 was last modified: by Atelier des Kids – Attrape-rêves Musée départemental de la montagne Musée départemental de la montagne 14 mai 2022 19:00 Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône nuit musées nuit musées

Haut-du-Them-Château-Lambert