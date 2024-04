Atelier : des jardins à la bijouterie Parc et jardin du château d’Eu Eu, samedi 1 juin 2024.

Atelier : des jardins à la bijouterie Des fleurs collectées dans son jardin et dans les talus de son petit village de campagne au milieu de la forêt d’Eu, Maureen les fait sécher, et les transmets en les montant en bijoux Samedi 1 juin, 09h00 Parc et jardin du château d’Eu

Parc et jardin du château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 04 68 http://www.ville-eu.fr

©Maureen Deprez