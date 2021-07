Cenon Mission Locale des Hauts de Garonne Cenon, Gironde Atelier des idées des métiers Mission Locale des Hauts de Garonne Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Atelier des idées des métiers Mission Locale des Hauts de Garonne, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Cenon. Atelier des idées des métiers

Mission Locale des Hauts de Garonne, le jeudi 9 septembre à 10:00

Collégiens, lycéens, jeunes en recherche d’emploi… Le point de départ? Travailler son projet d’orientation. Venez passer des tests afin de mieux vous connaître et travailler votre orientation future.

inscription préalable, gratuit, tout public

Valider son projet professionnel par des tests d’orientation Mission Locale des Hauts de Garonne 54 avenue hubert dubedout cenon Cenon La Marègue Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne Adresse 54 avenue hubert dubedout cenon Ville Cenon lieuville Mission Locale des Hauts de Garonne Cenon