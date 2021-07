Blaye Mission Locale de la Haute Gironde - ERIP Blaye, Gironde Atelier Des idées, des métiers Mission Locale de la Haute Gironde – ERIP Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Mission Locale de la Haute Gironde – ERIP, le mardi 28 septembre à 09:00

Avec Parcouréo, on débroussaille les métiers ! Besoin de faire du tri, de s’orienter dans la jungle des métiers ? Obtenez un 1er niveau d’information, venez explorer les métiers avec vos idées et vos envies. Dates disponibles à Blaye et St-André-de-Cubzac chaque mois.

sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T10:30:00

