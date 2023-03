Cours de peinture sur Porcelaine Atelier des Glycines Laives Laives Catégories d’Évènement: Laives

Saône-et-Loire Laives . EUR 36 Je propose dans mon atelier des cours de peinture sur porcelaine s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants, à partir de 10 ans. L’Atelier des Glycines est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les cours ont lieu toute l’année à l’Atelier,, 2 fois par mois les mercredis de 13h à 16h.

Pour nos plus jeunes artistes, les séances peuvent être proposées pendant les vacances scolaires sur demande. Le nombre d’élèves est de 4 maximum afin de permettre à chaque enfant de progresser. Pour le premier cours, le matériel et les peintures sont prêtés contre une participation financière.

Les supports en porcelaine sont vendus à l’atelier.

En pièces jointes les oeuvres publiées sur le trimestriel des amis de la peinture sur Porcelaine A2FP2 latelierdesglycines71@gmail.com https://latelierdesglycines.fr/ Atelier des Glycines 3 Lieu-dit La Ruée Laives

