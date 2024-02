Atelier des gestion du stress et cohérence cardiaque Schirmeck, jeudi 29 février 2024.

La cohérence cardiaque est une pratique thérapeutique reconnue par la science et conseillée par le milieu médical. La méthode du 3.6.5 vous sera présentée. Elle est la plus efficace pour bénéficier des effets positifs sur notre santé comme la gestion du stress, l’amélioration de la qualité du sommeil, la diminution des fringales, la perte des kilos émotionnels, la diminution des risques cardio-vasculaires. Pensez à apporter une bouteille d’eau et une tenue confortable. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-02-29 17:30:00

fin : 2024-02-29

Place du Marché

Place du Marché
Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est
anim.mediath@ville-schirmeck.fr

