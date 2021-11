Atelier des Désaxé.es: Projection du documentaire « Le grand ordinaire » de Mathieu Kiefer La Parole Errante, 23 novembre 2021, Montreuil.

Atelier des Désaxé.es: Projection du documentaire « Le grand ordinaire » de Mathieu Kiefer

La Parole Errante, le mardi 23 novembre à 19:00

_**Synopsis:**_ **1998. Un enfant donne de petits coups avec son bassin sur chaque angle de son bureau. A voix haute, il énumère des multiples de 5. C’est l’espace entre le bureau et le mur qui l’obsède. Il n’est pas comme il devrait être. Et laisser les choses en l’état, accepter un léger décalage, ce serait faire courir un grand risque à son monde. Au monde tout court en fait. 2019. Mathieu a 33 ans. Parfois encore, son bassin cherche l’angle du bureau. Mais il a appris à y accorder moins d’importance, à accepter le léger décalage, découvrant ainsi qu’entre le bureau et le mur, effectivement, il y avait bel et bien le monde.** _En 2012, je rencontre mon amoureuse. Elle, elle a vécu plusieurs bouffées délirantes, et à son contact je réalise que mon TOC – pour Trouble Obsessionnel et Compulsif – a eu plus d’importance dans ma vie que je ne veux bien l’admettre. Je me dis qu’il est peut-être temps de raconter cette histoire, certainement un peu avec l’espoir de la ranger à la bonne place. Mais comment faire un film autour de la (ma) folie sans la montrer directement et en évitant l’impudeur? Sans pathos ni complaisance? Comment au passage, faire un film tout court et célébrer ce cinéma que j’aime tant, radical, artisanal, politique, total, étrange et complexe? Comment faire coexister l’obscurité et la lumière, la douleur et l’humour? Du coup, je m’y mets : j’écris (beaucoup), je tourne (pas tant au final), on monte (très longtemps), et après 7 ans de travail acharné et les coups de main précieux de plus d’une quarantaine de personne, Le Grand Ordinaire est là. Et entre temps, ce n’est plus tant un « film sur la folie » qu’un film tout court, espace de poésie et de jeu dans lequel venir se poser pour réfléchir à sa propre histoire et à comment tenir dans ce monde (de fous) en cherchant coûte que coûte les autres et la vie, quitte à la transformer un peu au passage._ ****Le réalisateur ne sera pas présent à cette projection**** ****La projection aura lieu dans la grande salle de la Parole errante****

Entrée libre

Projection du film documentaire « Le grand ordinaire » de Mathieu Kiefer (2020), suivie d’une discussion libre.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T19:00:00 2021-11-23T22:30:00