2023-04-18 10:30:00 – 2023-04-18

Atelier des curieux – Fabrique à fromages À la Maison des Fromages de chèvre à Celles-sur-Belle

Découvrez la fabrication des fromages et dégustez-les ! Les 18 et 19 avril À 10h30 et 15h

Durée : 1h Tarif : 4€

À partir de 5 ans réservation indispensable au 05 49 16 67 16.

Découvrez la fabrication des fromages et dégustez-les ! Les 18 et 19 avril À 10h30 et 15h

Durée : 1h

Tarif 4€

+33 5 49 16 67 16 Maison des Fromages de Chèvre Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine

