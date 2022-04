Atelier des Curieux – Fabrique à fromages Celles-sur-Belle, 21 avril 2022, Celles-sur-Belle.

Atelier des Curieux – Fabrique à fromages Celles-sur-Belle

2022-04-21 10:30:00 – 2022-04-22

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Pour les vacances de Printemps, jeudi 21 et vendredi 22 avril à 10h30 et à 15h, découvrez la fabrication des fromages et dégustez-les !

Tarif : 4€ / 1h à partir de 5 ans réservation indispensable au 05 49 16 67 16.

A la maison des fromages de chèvre.

+33 5 49 16 67 16

Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine

Celles-sur-Belle

