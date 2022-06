Atelier des Curieux – Fabrique à fromages

Atelier des Curieux – Fabrique à fromages, 4 août 2022, . Atelier des Curieux – Fabrique à fromages



Atelier des curieux – Fabrique à fromages À la Maison des Fromages de chèvre à Celles-sur-Belle

Découvrez la fabrication des fromages et dégustez-les ! Les 12, 26 et 28 juillet

Les 4, 18, 23 et 25 août À 10h30 et 15h

Durée : 1h Tarif : 4€

À partir de 5 ans réservation indispensable au 05 49 16 67 16. Atelier des curieux – Fabrique à fromages À la Maison des Fromages de chèvre à Celles-sur-Belle

