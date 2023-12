Portes Ouvertes « Les Confitures de Raphaël » Atelier des Confitures de Raphaël Saint-Coulomb, 21 décembre 2023, Saint-Coulomb.

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 10:00:00

fin : 2023-12-23 18:00:00

Au programme : Dégustation et vente des produits (confitures et caramel).

Vous pourrez goûter notre dernière création : Une pâte à tartiner avec 47% de noisettes françaises – sans huile – sans arôme et sans lait. Réalisée avec 54% de fruits secs. Vous allez redécouvrir le goût d’une véritable pâte à tartiner…

Présence de Charles Julien, apiculteur à Cancale.

Atelier des Confitures de Raphaël Zone Artisanale Bel-Event

Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne



