Porte ouverte de mon atelier de tissage artisanal et démonstration de tissage Atelier des Carrés, 1 avril 2023, Annecy. Porte ouverte de mon atelier de tissage artisanal et démonstration de tissage 1 et 2 avril Atelier des Carrés Venez découvrir pendant un week-end mon univers textile joyeux, graphique et contemporain et/ou assister à une démonstration de tissage. Atelier des Carrés 14, avenue des Carrés, 74940 Annecy-le-vieux Annecy-le-Vieux Annecy 74940 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Tisserande artisanale, je crée dans mon atelier à Annecy-le-Vieux des pièces uniques et modernes, destinées à l’ameublement et à la décoration d’intérieure.

Valorisant un métier d’artisanat d’art ancestral, chaque pièce est produite dans mon atelier dans un processus lent et minutieux en respectant l’environnement et la matière. Mes spécialités sont surtout des tapis et des coussins, mais aussi des décorations murales ou des plaids. Je donne en plus des cours de tissage afin de rendre l’art du tissage plus visible et transmettre mon savoir-faire.

Venez découvrir pendant un week-end mon univers textile joyeux, graphique et contemporain, inspiré par mes origines nordiques.

Je vous propose d’assister soit à une démonstration de tissage le samedi 1er avril ou le dimanche 2 avril entre 14-14h45, soit de visiter tout simplement mon atelier librement les deux jours entre 10h-18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Chaises retapissées, photo by © Guillaume Médard

