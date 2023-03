Découverte d’un atelier de reliure Atelier des bernardins, 1 avril 2023, Paris.

Venez découvrir l’Atelier des bernardins : atelier de reliure traditionnelle et de restauration de livres anciens, où les livres sont reliés, réparés, embellis dans le respect des traditions.

Vous pourrez visiter l’atelier, découvrir nos dernières réalisations, apercevoir les outils et les matériaux avec lesquels nous travaillons, les différents cuirs, toiles et papiers marbrés qui embellissent les livres que les clients nous confient.

Nous réalisons tous types de reliures, boîtes et étuis en accord avec l’époque du livre.

Si vous souhaitez découvrir le métier de relieur ou que vous avez des questions, n’hésitez pas !

Visite de l’atelier le samedi 1er et dimanche 2 Avril 2023 de 10h à 18h.

Atelier des bernardins 12 rue des bernardins Paris 75005

