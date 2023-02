Porte Ouverte l Atelier des Arts Damian Tirado Atelier des Arts Damian Tirado Nanteuil-Auriac-de-Bourzac Catégories d’Évènement: Dordogne

Porte Ouverte l Atelier des Arts Damian Tirado 27 mars – 2 avril Atelier des Arts Damian Tirado Exposition Démonstration Sculpture Peinture Dessin handicap moteur mi Atelier des Arts Damian Tirado Impasse des Cerneaux , 24320 Nanteuil Auriac de Bourzac La Côte Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

https://ateliersdamiantirado.blogspot.com/ Un nouvel atelier d ‘art à découvrir ! Nous vous proposons une visite au cœur de la profession, et des métiers d’art ! Les visiteurs auront l’occasion de découvrir un nouvel atelier où l’artiste présente une exposition de ses œuvres et répondra à vos questions lors de diverses démonstrations : de modelage sculpture de l’argile, de peinture et de dessin.

L’occasion de vous renseigner sur les divers services proposés par Mr Tirado : les ateliers “Cours” ou “Stage” de “dessin” “peinture” et “sculpture”.

