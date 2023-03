Les Artizanes subliment le quotidien Atelier des ArtiZanes Saint-Jean-d'Arvey Catégories d’Évènement: Saint-Jean-d'Arvey

Savoie

Les Artizanes subliment le quotidien Atelier des ArtiZanes, 1 avril 2023, Saint-Jean-d'Arvey. Les Artizanes subliment le quotidien 1 et 2 avril Atelier des ArtiZanes Nous vous accueillerons dans l’espace commun d’exposition et dans nos ateliers pour vous présenter notre travail, nos créations.

Méraki vous emportera dans son univers artistique et créatif autour du textile.

Feutre’in Bauges vous fera découvrir, tout en douceur, sa passion pour le travail de la laine.

Armen vous embarquera dans l’ambiance d’un atelier où le feu et les outils participent à la naissance d’un bijou.

La Bricolaterie fera fleurir la laine à coup d’aiguilles ou à gouttes de savon.

Liz vous fera découvrir les coulisses de son travail de gravure en taille-douce.

Chez les Artizanes, de jour en jour, nous sublimons notre et votre quotidien ! Au programme du week-end

Samedi 1 avril :

Présentation de nos ateliers.

Dimanche 2 avril :

10h – 12h Fabrication de petites fleurs feutrées. Enfants, adultes (3-6 ans avec l’aide des parents).

14H30 – 16H30 Démonstration de tirage en taille-douce.

17h – 18h Boules trésor en laine. Enfants (6-12 ans & +12 ans), adultes.

(Prix des atelier: Participation libre) Atelier des ArtiZanes 2243, route des Bauges 73230 Saint-Jean D’Arvey Saint-Jean-d’Arvey 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lesartizanes@mailo.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 laine tissu Coussin d’art avec motif hivernal

