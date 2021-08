Saintes Amphithéâtre gallo-romain Charente-Maritime, Saintes Atelier des arpenteurs Amphithéâtre gallo-romain Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Atelier des arpenteurs Amphithéâtre gallo-romain, 17 septembre 2021, Saintes. Atelier des arpenteurs

le vendredi 17 septembre à Amphithéâtre gallo-romain

### Atelier des arpenteurs, à destination des scolaires. C’est dans l’arène que ces ancêtres de nos géomètres nous invitent à la découverte du projet d’implantation de l’amphithéâtre comme l’ont fait les constructeurs gallo-romains de notre monument saintais. Habillés fidèlement, utilisant mobiliers et outils inspirés des sources anciennes, les Fabri Tignuarii nous plongent au plus près du chantier antique.

Gratuit. Sur réservation.

Atelier des arpenteurs, à destination des scolaires. Amphithéâtre gallo-romain 20, rue Lacurie 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T10:30:00;2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T14:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T15:30:00;2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Amphithéâtre gallo-romain Adresse 20, rue Lacurie 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Amphithéâtre gallo-romain Saintes