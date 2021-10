Roubaix Archives Nationales du Monde du Travail Nord, Roubaix Atelier des apprentis archéologues Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Atelier des apprentis archéologues

du mercredi 10 novembre au vendredi 18 février 2022 à Archives Nationales du Monde du Travail

du mercredi 10 novembre au vendredi 18 février 2022 à Archives Nationales du Monde du Travail

**Atelier d’initiation à l’archéologie pour les enfants de 8 à 12 ans, proposé dans le cadre de l’exposition photo “Du coeur à l’ouvrage : dans l’intimité du travail des archéologues”.** Après une visite-découverte de l’exposition, l’atelier propose une initiation à la fouille et aux gestes des archéologues afin de découvrir les vestiges d’un passé pas si lointain. Gratuit. Hall d’exposition des Archives nationales du monde du travail.

Gratuit, inscriptions recommandées (places limitées)

2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T16:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T16:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T16:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T16:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T16:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T16:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T16:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T16:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T16:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T16:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T16:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T16:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T16:00:00

