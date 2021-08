Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Atelier derviche toupie Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier derviche toupie Institut des Cultures d’Islam, 6 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 16h30 à 18h

Le samedi 6 novembre 2021

de 16h30 à 18h

Le samedi 11 décembre 2021

de 16h30 à 18h

Le samedi 8 janvier 2022

de 16h30 à 18h

gratuit

Après la découverte de l'exposition Puisque tout passe, les enfants réalisent des toupies en papier plié. Atelier à partir de 8 ans

Leur rotation rappelle la danse des derviches tourneurs, source d'inspiration pour l'artiste Hossein Valamanesh. Une manière ludique et créative de découvrir comment un simple mouvement giratoire peut faire allusion à l'infiniment grand comme à l'infiniment petit de l'univers : de la ronde des planètes à celle des molécules.

Métro 4 Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam communication@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam communication@ici.paris Animations -> Atelier / Cours Enfants

Institut des Cultures d’Islam

