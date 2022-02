Atelier d’enluminure sur la thématique du Printemps avec Elsa Millet Porte Saint-Michel, 20 mars 2022, Guérande.

Atelier d’enluminure sur la thématique du Printemps avec Elsa Millet

Porte Saint-Michel, le dimanche 20 mars à 15:00

L’atelier d’enluminure revient avec une thématique propice à la création colorée, joyeuse et vivante ! Au Moyen Âge, le retour du Printemps et des beaux jours était l’occasion d’une grande fête célébrant la lumière, la floraison et le soleil. À travers l’art ancestral de la décoration de manuscrits, colorez les motifs imaginés par Elsa Millet. Enlumineuse professionnelle, elle vous accompagnera dans la découverte de l’art médiéval de l’enluminure et vous repartirez avec un souvenir unique ! Atelier conseillé à partir de 6 ans.

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



