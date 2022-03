Atelier d’enluminure Luxeuil-les-Bains, 22 mars 2022, Luxeuil-les-Bains. Atelier d’enluminure L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains

2022-03-22 – 2022-03-22 L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône EUR 45 45 Ateliers encadrés par : Florence Arnould, artisane d’art enlumineur

Atelier Lettrine : Réaliser la lettrine de votre choix selon un modèle Renaissance dit » Vigne Blanche ».Typique de l’enluminure florentine , le motif vigne blanche se compose d’une initiale entrelacée de vigne blanche sur fond de couleurs.

Vous travaillerez sur papier aquarelle (le tracé de la lettrine étant déjà fait).

Vous vous essayerez au broyage des pigments et de l’or minéral au blanc d’œuf et à l’eau de miel.

Durée de l’Atelier : 3h

À partir de 10 ans. contact@3en-art.fr Ateliers encadrés par : Florence Arnould, artisane d’art enlumineur

Atelier Lettrine : Réaliser la lettrine de votre choix selon un modèle Renaissance dit » Vigne Blanche ».Typique de l’enluminure florentine , le motif vigne blanche se compose d’une initiale entrelacée de vigne blanche sur fond de couleurs.

Vous travaillerez sur papier aquarelle (le tracé de la lettrine étant déjà fait).

Vous vous essayerez au broyage des pigments et de l’or minéral au blanc d’œuf et à l’eau de miel.

Durée de l’Atelier : 3h

À partir de 10 ans. L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse L'Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney Ville Luxeuil-les-Bains lieuville L'Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Atelier d’enluminure Luxeuil-les-Bains 2022-03-22 was last modified: by Atelier d’enluminure Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 22 mars 2022 Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône