Atelier d’enluminure Lège-Cap-Ferret, 8 juin 2022, Lège-Cap-Ferret.

Atelier d’enluminure Méaison des archives 79 avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

2022-06-08 – 2022-06-08 Méaison des archives 79 avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret

L’enluminure est un dessin réalisé manuellement qui illustre un texte le plus souvent manuscrit. Elle est principalement effectuée sur parchemin ou sur papier préparé. Il s’agit d’une pratique artistique répandue au Moyen Age, qui tire son origine dans des temps plus anciens et qui est encore pratiquée de nos jours. Elle est habituellement rehaussée de couleurs et de dorures d’où son nom « enluminure » (du latin « illuminare » : « Qui met en lumière »).

Lors de cet atelier seront abordés quelques repères historiques sur l’histoire de l’enluminure.

Cet atelier est animé par Marine Nicolas, intervenante en enluminure et arts plastiques.

+33 5 56 03 84 00

