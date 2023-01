Atelier d’Encadrement et de restauration de documents graphiques Atelier d’Encadrement Armelle Sabatier Dracy Catégories d’Évènement: Dracy

Venez découvrir l'Histoire de l'encadrement à travers les siècles, du plus classique au plus contemporain. Apportez-moi vos œuvres graphiques à restaurer ou à encadrer ou juste à admirer et analyser.

A l'atelier, vous pourrez découvrir les différentes étapes de l'encadrement d'une oeuvre, et vous familiariser avec Les matériaux utilisés. (Carton conservation, verre anti-reflet et anti-uv, baguettes, colles pour l'encadrement et colles pour la restauration)

Les outils utilisés : cutter, règles de coupe, masses, guillotine, massicot, assembleuse et pistolet pneumatiques, coupe-verre,

Les différentes techniques d’impression : connaissez-vous la différence entre une lithographie, une eau-forte, une aquatinte, un cuivre en taille directe ou en taille douce, un bois de fil, un bois de bout,

Connaissez vous la différence entre le papier velin et le papier Verger, et comment peut on dater une oeuvres par rapport à son support papier.

Vente de papiers d’art (Arches Fabriano), carton d’encadrement PH neutre et conservation, de papiers fantaisie (principalement nepalais et lokta), vente d’oeuvres encadrées, vente de gravures anciennes ou contemporaines,

Présentation des différentes techniques d’encadrement à travers les siècles (18ème : lavis à l’ancienne, montage mariette…19ème : Lavis classique, biseau Français arrondi, 20ème : biseau anglais, ouverture droite, entre deux verre, boitage….etc)

Présentation de différentes restaurations graphique 18ème et 19ème, couleur et noir et blanc, nettoyage d’une estampe, réparation des lacunes et des déchirures, reprise picturale.. Alors à très vite à l’atelier !

