Atelier d’empouvoirement et de DJ set sur vinyles Médiathèque Françoise Sagan Paris, vendredi 7 juin 2024.

Du vendredi 07 juin 2024 au samedi 08 juin 2024 :

samedi

de 14h00 à 16h00

vendredi

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

A la veille de notre brocante vinyles, la médiathèque Françoise Sagan propose un atelier d’initiation au mix sur platine vinyles animé par Liza Bantegnie, co-fondatrice de la maison de disques Cartelle.

Proposé par la maison de disques Cartelle (Rennes), l’atelier en mixité

choisie s’adresse aux femmes, personnes transgenres ou personnes

non-binaires qui n’ont jamais ou très peu mixé sur des platines

vinyles.

L’atelier est composé de plusieurs temps, notamment des temps de paroles

(échanges d’expériences autour de la musique, de lieux ressources et du rapport

à la musique…) et de temps de pratique du DJ set (découverte du fonctionnement

des platines vinyles). Il se déroulera dans l’espace discothèque de la

médiathèque Françoise Sagan avec l’utilisation du fonds de vinyles (possibilité

aussi d’apporter des vinyles si vous en avez).

L’atelier est animé par Liza Bantegnie. Musicienne et compositrice depuis une quinzaine d’années au sein de plusieurs formations musicales (À trois sur la plage , Calypso, Crywolf, This is Pop), elle est également passeuse de disques sous le nom de Liza Liza. Ses mix oscillent entre la pop et la no-wave en passant par l’ambient, l’électronique, le post-punk, la synthpop et bien d’autres styles encore… Elle a eu à coeur de co-fonder la maison de disque Cartelle en 2020 afin d’accompagner et de promouvoir le travail d’artistes féminines, transgenres et non binaires, trop souvent invisibilisé.e.s des scènes indépendantes françaises. Liza Bantegnie co-organise également des soirées concerts ainsi que des ateliers d’empouvoirement et d’initiation au mix et à la musique en collectif (Cartelle x Salut les Zikettes) en mixité choisie.

L’atelier se déroule sur deux jours, le vendredi 7 juin de 18h à 21h

et le samedi 8 juin de 14h à 16h.

Tarif : gratuit

Inscription

par mail ou téléphone. Les personnes inscrites doivent s’engager à

être présentes les 7 et 8 juin.

Places limitées

– atelier sur réservation en mixité choisie (femmes, personnes trans ou

personnes non-binaires)

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

