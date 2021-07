Atelier démonstration – teinture au pastel [JEP 2021] Archives départementales de la Haute-Garonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse.

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, partagez un moment convivial et ludique à la découverte du pastel ! Cet atelier démonstration vous permettra d’en apprendre plus sur les plantes, les matières, les couleurs, les bases techniques de teintures naturelles. Des anciens savoirs et savoir-faire, mais qui sont encore très largement ancrer dans notre présent. Car il sera aussi question de biodiversité, de recyclage, de textiles et de teintures naturelles. Atelier animé par Vanessa Boudet, « L’arbre à couleurs ». INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 et Dimanche septembre 2021. > Samedi : : 13h30 / 14h30 / 15h45/ 16h45. > Dimanche : 11h45 / 13h30 / 14h30 / 15h45/ 16h45. Durée : 45mn. **A noter : l’atelier du dimanche 16h45 sera traduit en langue des signes française.** * **Pour qui ?** Tout public, petits et grands. À découvrir en famille. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT** **SUR RÉSERVATION** (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur) **ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ.** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Le pastel fait partie du patrimoine de la Haute-Garonne. Vanessa Boudet, spécialiste de cette plante et de ses usages, vous proposent d’en percer les secrets et de voyager avec elle à sa découverte…

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



