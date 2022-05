Atelier démonstration Jardins du carmel Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Atelier démonstration Jardins du carmel, 4 juin 2022, Abbeville. Atelier démonstration

Jardins du carmel, le samedi 4 juin à 14:00

Découverte ludique et pédagogique du rucher du Carmel. L’ancien monastère accueille en effet de nouvelles habitantes ! Venez comprendre le fonctionnement d’une ruche et peut-être rencontrer la reine…

Renseignement : 03 22 20 29 69

Présentation du rucher de Carmel – Maison du patrimoine Jardins du carmel 34-36, rue des Capucins, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France Abbeville Somme

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

