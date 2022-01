Atelier Démonstration Gratuit ATELIER FICELLE ET DECO Ligny-le-Ribault Catégories d’évènement: Ligny-le-ribault

du mercredi 26 janvier au mercredi 9 mars à ATELIER FICELLE ET DECO

Découvrez pas à pas comment transformer les objets du quotidien voués à être jeté en objets déco et personnalisés. Rénovez sans décaper! Donnez une seconde vie à vos meubles et personnalisez votre intérieur. L’Atelier Ficelle et Déco vous accueille à LIGNY LE RIBAULT dans un bel espace en Sologne ou se déplace à votre domicile sur rendez-vous. Réservation par téléphone ou par mail. *Nous utilisons des produits créés et fabriqués en FRANCE, éco-responsable, classé A+, sans solvant ni odeur.

Sur réservation, gratuit, places limitées à 6 par atelier, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Ne jetez plus, recyclez et transformez! ATELIER FICELLE ET DECO 45240 LIGNY LE RIBAULT Ligny-le-Ribault Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T16:00:00 2022-01-26T17:30:00;2022-01-28T18:30:00 2022-01-28T20:00:00;2022-03-02T16:00:00 2022-03-02T17:30:00;2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T19:30:00;2022-03-09T16:00:00 2022-03-09T17:30:00

