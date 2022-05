Atelier, démonstration et savoir faire à l’Ecropole alimentaire Ecopole alimentaire de la région d’Audruicq Vieille-Église Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Ecopole alimentaire de la région d’Audruicq, le samedi 4 juin à 10:00 Entrée libre

L’évolution des jardins et de l’alimentation autour des changements climatiques Ecopole alimentaire de la région d’Audruicq 800 rue du pont d’Oye 62162 Vieille Eglise, Pas de Calais, Hauts de France Vieille-Église Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00

