Avignon CCI de Vaucluse Avignon, Vaucluse Atelier Démo Machines Numériques – French Tech Week CCI de Vaucluse Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Atelier Démo Machines Numériques – French Tech Week CCI de Vaucluse, 24 novembre 2021, Avignon. Atelier Démo Machines Numériques – French Tech Week

CCI de Vaucluse, le mercredi 24 novembre à 14:00

Les machines du Fablalb de la Fabrique Numérique d’Avignon se déplacent en centre ville pour permettre aux enfants, aux jeunes, aux mamans et parents et à tous les curieux de découvrir comment elles fonctionnent et tout ce qu’on peut faire avec. Quelles machines ? Une découpeuse vynile, une imprimante 3D, une brodeuse numérique, un scanner 3D. Ces machines rendent accessibles aux utilisateurs les moyens de créer, réparer en toute autonomie et juste à côté de chez soi.

Entrée Libre et Gratuite

Avenir 84 avec La Fabrique Numérique vous invite à la découverte des machines numériques ( imprimante & scanner 3D, brodeuse numérique,…) Comment elles fonctionnent ? Ce que l’on peut faire avec ? CCI de Vaucluse 46 cours Jean Jaures, Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu CCI de Vaucluse Adresse 46 cours Jean Jaures, Avignon Ville Avignon lieuville CCI de Vaucluse Avignon