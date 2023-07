Atelier couture solidaire Atelier Dema-Gurea Saint-Martin-d’Arrossa, 11 juillet 2023, Saint-Martin-d'Arrossa.

Saint-Martin-d’Arrossa,Pyrénées-Atlantiques

Participez au projet solidaire en confectionnant des capes costumées au profit de l’association Récup et Toc de l’Art. Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans (débutants et / ou confirmés). Les capes confectionnées permettront d’animer des moments en Ephad ou auprès de personnes à mobilité réduite. Dema met à disposition l’atelier et ses machines à coudre, Récup et Toc de l’art fournit les textiles et accessoires. Goûter offert.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 17:00:00. EUR.

Atelier Dema-Gurea

Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take part in the solidarity project by making costumed capes to benefit the Récup et Toc de l’Art association. Workshop open to everyone aged 12 and over (beginners and/or advanced). The capes made will be used to animate events in Ephad or with people with reduced mobility. Dema provides the workshop and its sewing machines, while Récup et Toc de l’Art supplies textiles and accessories. Snack offered

Participe en el proyecto solidario de confección de capas disfrazadas a beneficio de la asociación Récup et Toc de l’Art. Este taller está abierto a todas las personas a partir de 12 años (principiantes y/o avanzados). Las capas confeccionadas servirán para entretener a personas mayores o con movilidad reducida. Dema proporcionará el taller y sus máquinas de coser, mientras que Récup et Toc de l’art suministrará los tejidos y accesorios. Merienda ofrecida

Beteiligen Sie sich an einem Solidaritätsprojekt, indem Sie Trachtenumhänge zugunsten des Vereins Récup et Toc de l’Art anfertigen. Der Workshop steht allen ab 12 Jahren offen (Anfänger und/oder Fortgeschrittene). Die angefertigten Umhänge können in Altenheimen oder bei Personen mit eingeschränkter Mobilität verwendet werden. Dema stellt das Atelier und seine Nähmaschinen zur Verfügung, Récup et Toc de l’art liefert die Textilien und Accessoires. Kostenloser Imbiss

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Pays Basque