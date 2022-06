ATELIER DÉLOCALISÉ SUR L’ÎLE MOULINSART Fillé Fillé Catégories d’évènement: Fillé

Sarthe

ATELIER DÉLOCALISÉ SUR L’ÎLE MOULINSART Fillé, 13 juillet 2022, Fillé. ATELIER DÉLOCALISÉ SUR L’ÎLE MOULINSART

Fillé Sarthe

2022-07-13 – 2022-07-13 Fillé

Sarthe Fillé EUR 5 Atelier délocalisé sur l’île MoulinSart

Atelier de modelage sans cuisson

Mercredi 13 juillet 2022 de 15h00 à 16h00

Entre 6 et 12 ans

5 € par personne Réservation obligatoire Ile Moulinsart

02 43 57 05 10

ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

www.ile-moulinsart.fr Atelier délocalisé à l’île MoulinSart Atelier délocalisé sur l’île MoulinSart

Atelier de modelage sans cuisson

Mercredi 13 juillet 2022 de 15h00 à 16h00

Entre 6 et 12 ans

5 € par personne Réservation obligatoire Ile Moulinsart

02 43 57 05 10

ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

www.ile-moulinsart.fr Fillé

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fillé, Sarthe Other Lieu Fillé Adresse Fillé Sarthe Ville Fillé lieuville Fillé Departement Sarthe

Fillé Fillé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fille/

ATELIER DÉLOCALISÉ SUR L’ÎLE MOULINSART Fillé 2022-07-13 was last modified: by ATELIER DÉLOCALISÉ SUR L’ÎLE MOULINSART Fillé Fillé 13 juillet 2022 Fillé, Sarthe

Fillé Sarthe