Atelier Délimiter le jardin potager Mairie de Colomiers, 15 mars 2022, Colomiers.

Atelier Délimiter le jardin potager

Mairie de Colomiers, le mardi 15 mars à 15:00

Délimiter les espaces et son potager avec une bordure esthétique tout en recyclant les déchets du jardin, c’est possible ! Ne jetez plus les rondins de bois ou les tailles de noisetiers, saules et autres arbustes… Chaque année, la taille des arbres et arbustes peut vous servir pour réaliser de jolis carrés potagers rehaussés. Vous aurez ainsi moins mal au dos. Venez découvrir la technique ancienne du « plessis » lors du prochain atelier gratuit **le mercredi 16 mars de 15h à 17h animé par Humus & Associés à la déchèterie de Plaisance-du-Touch**. Attention, places limitées ! Pour vous inscrire, rendez-vous sur : [https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/atelier-delimiter-les-espaces-au-jardin](https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/atelier-delimiter-les-espaces-au-jardin) ! * Plus d’infos sur : [http://www.decoset.fr/actualites/agenda_136.htm](http://www.decoset.fr/actualites/agenda_136.htm) * Programmation des prochains ateliers de jardinage : [http://www.decoset.fr/userfiles/files/V3_Programmation%20ateliers%20jardin%202022_WEB.pdf](http://www.decoset.fr/userfiles/files/V3_Programmation%20ateliers%20jardin%202022_WEB.pdf) Horaires ——– de 15h à 17h **Détails sur le lieu**: Décheterie de Plaisance-du-Touch 2 Rue du Dr Charcot 31830 Plaisance-du-Touch

Décheterie de Plaisance-du-Touch 2 Rue du Dr Charcot 31830 Plaisance-du-Touch

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T15:00:00 2022-03-15T17:00:00