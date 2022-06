Atelier « Délicieuses maquettes »

2022-12-17 – 2022-12-21 L’association AMATA (Association de Médiation de l’Architecture en Territoire Ardennais) vous propose un atelier familial et gourmand : fabriquer des maquettes d’architecture… en pain d’épices !Gratuit sur inscription. patrimoine@ville-sedan.fr +33 3 24 27 84 85 dernière mise à jour : 2022-04-21 par

