Atelier dégustation: whisky Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation: whisky Saint-Bonnet-le-Froid, 11 juin 2022, Saint-Bonnet-le-Froid. Atelier dégustation: whisky Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid

2022-06-11 – 2022-06-11 Vins Marcon 46 Rue du Velay

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid 11h On the Rock ! avis aux amateurs de whisky dégustation comme un tour du monde à travers l’Ecosse, l’Asie et l’Europe. Surprise et découverte au rendez-vous !. 5 produits à découvrir

30€ +33 4 71 59 90 64 Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Froid Adresse Vins Marcon 46 Rue du Velay Ville Saint-Bonnet-le-Froid lieuville Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Departement Haute-Loire

Atelier dégustation: whisky Saint-Bonnet-le-Froid 2022-06-11 was last modified: by Atelier dégustation: whisky Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid 11 juin 2022 Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire