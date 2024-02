Atelier dégustation vins & fromages Place des 4 saisons Serres-Castet, samedi 17 février 2024.

Atelier dégustation vins & fromages Place des 4 saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Atelier de Dégustation unique! Rejoignez-nous pour une expérience sensorielle incomparable. Découvrez l’harmonie parfaite entre 5 vins soigneusement sélectionnés et 5 délicieux fromages. Quoi de plus Français que ces deux produits ? Alors réunir les deux doit être un moment de plaisir en tout point. Une soirée pour éduquer votre palais et savourer chaque note. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 12:00:00

fin : 2024-02-17 14:30:00

Place des 4 saisons 13 Rue du Pont Long

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier dégustation vins & fromages Serres-Castet a été mis à jour le 2024-02-02 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN