2023-02-24 19:15:00 19:15:00 – 2023-02-25

Drome EUR 35 35 Encore quelques places de disponible pour les « Ateliers Dégustation Vins et Fromages » du vendredi 24 et samedi 25 Février.

Réservez vite la vôtre au 06 16 55 50 94 ou au 04 75 48 03 10. s.cheynel@yahoo.fr +33 4 75 48 03 10 Le Caviste 16 allée de Provence Bourg-de-Péage

