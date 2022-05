Atelier dégustation: vins et chocolat Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation: vins et chocolat Saint-Bonnet-le-Froid, 21 mai 2022, Saint-Bonnet-le-Froid. Atelier dégustation: vins et chocolat Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid

2022-05-21 – 2022-05-21 Vins Marcon 46 Rue du Velay

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid 11h Atelier spécial gourmands ! Alliances savoureuses entre le chocolat et le vin à déguster. 5 produits à découvrir

30€ +33 4 71 59 90 64 Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Froid Adresse Vins Marcon 46 Rue du Velay Ville Saint-Bonnet-le-Froid lieuville Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Departement Haute-Loire

Atelier dégustation: vins et chocolat Saint-Bonnet-le-Froid 2022-05-21 was last modified: by Atelier dégustation: vins et chocolat Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid 21 mai 2022 Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire