Atelier dégustation vins & chocolat spécial Pâques ! Place du Champ de Foire Sauvagnon, jeudi 28 mars 2024.

Atelier Vins et Chocolats, animé par Caroline Weltzer, sommelière itinérante de l’Atelier Vino. Découvrez quelques astuces pour accorder sans se tromper et goûtez différents accords chocolatés irrésistibles !

(4 vins, 4 chocolats d’artisan tous en bio/biodynamie). Jeu des fioles aromatiques, focus sur les vignerons et leurs vins, présentation des chocolats, dégustations et livret pédagogique. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28

Place du Champ de Foire La Coop des Luys

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine atelier.vino@outlook.fr

