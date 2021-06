Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Atelier dégustation Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre Cher 25 EUR 25 Les ateliers dégustation, proposent cette année 7 dates chacune dédiée à un accord mets et Sancerre (fromages, cuisine végétarienne ou asiatique, etc.).

Chaque mois, la Maison des Sancerre vous accueille pour un atelier dégustation consacré aux accords mets et vins.

©Nicole Gevrey

