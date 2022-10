Atelier dégustation oeno-olfactif – Champagne & parfums Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Marne Voyage des sens… Dégustation de trois champagnes, suivie de la découverte de deux parfums élaborés spécialement pour l’événement. A vous de reconnaitre les arômes communs aux deux univers artisanaux. L’escapade démarre par votre prise en charge sur votre lieu de résidence. En chemin, découverte d’une partie du vignoble champenois et commentaires sur la région. Arrêt dans les vignes avant de se rendre chez le vigneron qui nous accueillera dans ses locaux. L’atelier oeno-olfactif pourra ensuite commencer et vous pourrez repartir à la fin de celui-ci avec un flacon de parfum ou une commande à expédier. Le retour se fera jusqu’à votre lieu d’hébergement.

Durée totale de 2h. Venez vivre une connexion intime et émotionnelle entre deux mondes, un moment ludique et interactif ainsi qu’une expérience sensorielle inédite. Informations complémentaires :

– Le trajet est compris dans l’offre

– L’achat d’un flacon de parfum n’est pas inclus dans l’offre

– L’atelier a lieu à partir d’une personne jusqu’à 3 personnes (me contacter pour une éventuelle quatrième personne)

– Vous devez impérativement être majeur pour participer à cet atelier accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 Reims

